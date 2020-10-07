Фото: последнего в Ленобласти Героя Советского Союза похоронили в Луге

Как сообщал ivbg.ru, Герой Советского Союза из Лужского района Александр Семенов скончался на 99-ом году жизни.

Александр Иванович Семенов – последний проживавший в Ленобласти ветеран Великой Отечественной войны из числа удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Похороны ветерана прошли 6 октября в Луге. Рота Почетного караула ЗВО и военный оркестр сопроводили траурную процессию. Эскорт произвел салют тремя залпами. Военнослужащие возложили цветы к могиле, а также передали Государственный флаг Российской Федерации родственникам фронтовика.