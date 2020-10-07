Школьники, упавшие в обморок на линейке под Псковом, остаются в больнице – медики

Школьники, которых госпитализированы после обморока на торжественной линейке в Великих Луках, пока остаются в больнице, их могут выписать в четверг-пятницу, сообщила представитель медучреждения.

В понедельник власти региона сообщали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, и вечером того же дня в больницу поступил еще один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.

Как сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, версию с возможным наркотическим воздействием исключили. По итогам проверки школы Роспотребнадзором по состоянию на вторник не было выявлено отклонений в пробах воды и воздуха. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура региона.

«Пока детей не выписали… Возможно, (это произойдёт) в четверг и пятницу», — сказала представитель Великолукской детской больницы, где находятся школьники.

Она добавила, что состояние детей остаётся удовлетворительным.

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Ранее Ведерников сообщал, что пострадавших школьников планируется выписать в среду. По его словам, по результатам первого этапа исследования в анализах крови и мочи детей не обнаружено «посторонних веществ». Результаты более широкого исследования крови будут известны в пятницу, информировал глава региона.

Он отмечал, что проверяются «даже самые маловероятные» версии недомогания детей.