Школьники, упавшие в обморок на линейке под Псковом, остаются в больнице – медики

Школьники, которых госпитализированы после обморока на торжественной линейке в Великих Луках, пока остаются в больнице, их могут выписать в четверг-пятницу, сообщила представитель медучреждения.
В понедельник власти региона сообщали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, и вечером того же дня в больницу поступил еще один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.
Как сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, версию с возможным наркотическим воздействием исключили. По итогам проверки школы Роспотребнадзором по состоянию на вторник не было выявлено отклонений в пробах воды и воздуха. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура региона.
Она добавила, что состояние детей остаётся удовлетворительным.
Ранее Ведерников сообщал, что пострадавших школьников планируется выписать в среду. По его словам, по результатам первого этапа исследования в анализах крови и мочи детей не обнаружено «посторонних веществ». Результаты более широкого исследования крови будут известны в пятницу, информировал глава региона.
Он отмечал, что проверяются «даже самые маловероятные» версии недомогания детей.