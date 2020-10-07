Эксперты: доля пустующих офисов в Санкт-Петербурге выросла в 2020 году до 8%

Доля пустующих офисных площадей в бизнес-центрах Санкт-Петербурга увеличилась за девять месяцев 2020 года на 2,2 процентных пункта и составила к сентябрю 8,2%, говорится в сообщении компании JLL.

Как указывается в нем, всего за девять месяцев освободилось 79 тысяч «квадратов» офисов, из которых 30 тысяч — в период с июля по сентябрь.

«Доля свободных офисов растет третий квартал подряд, а основные причины – оптимизация затрат на аренду текущими арендаторами и прирост нового предложения. Предпосылок к сокращению вакантности пока нет, к концу года общий объем пустующих офисов в Петербурге может превысить 300 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении компании.

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В нем добавляется, с начала года введено в эксплуатацию восемь бизнес-центров. Арендопригодная площадь в них составляет 138 тысяч «квадратов», включая вторую очередь «Лахта Центра» (80 тысяч «квадратов»), который еще не представлен на рынке аренды.