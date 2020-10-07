С начала года на переездах ОЖД погиб один человек и пострадали трое 

За девять месяцев в границах Октябрьской железной дороги зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали три человека и один погиб.

По три ДТП произошло на территории Новгородской и Тверской областей, по два инцидента с участием автомобилей — в границах Ленинградской, Мурманской областей и в Петербурге. За аналогичный период прошлого года произошло 19 ДТП — пострадали 16 человек, погибли — пятеро. Основными причинами инцидентов — пренебрежение правилами пересечения железнодорожных путей.

Ранее мы сообщали, что на станции Нурма нетрезвому мужчине отрезало ноги поездом.