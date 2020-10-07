Памятник Рериху откроют в Волосово

Торжественное открытие бюста Рериха у Волосовской школы искусств пройдет в день рождения художника и мыслителя — 9 октября.

Автором бюста стал Алексей Леонов, член Союза художников Украины и Международного художественного фонда. Стоит отметить, что памятник возводился он на деньги общественности, меценатов и поклонников творчества художника.

Проект был воплощен общественно-инициативно группой «Друзья Извары» и АНО Культурно-образовательный Центр «Извара 15» при поддержке правительства Ленобласти, областного ЗакСобрания и администрации Волосовского района.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть получит минимум три картины Николая Рериха. Сейчас картины находятся в Сербии. Договоренность между двумя государствами уже достигнута. Так, Россия получит семь работ художника, а Сербия — страницу Мирославова Евангелия, которая хранится в Российской национальной библиотеке в Петербурге. Обмен может состояться до конца года, картины будут распределены между Петербургом и Ленобластью.