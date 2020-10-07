Трактористу из Приозерского района присвоено звание “Заслуженный работник сельского хозяйства РФ”

Трактористу АО «Племенной завод «Гражданский» Андрею Зыкову присвоено звание “Заслуженный работник сельского хозяйства РФ”.

Андрей Зыков представляет одну из самых известных в Приозерском районе сельскохозяйственных династий. Он все свою жизнь посвятил родной земле и племзаводу “Гражданский”.

Госнаграду Андрею Зыкову вручил премьер-министра Михаил Мишустин на открытии Всероссийской агропромышленной выставки “Золотая осень 2020”.

Ранее мы рассказывали, что Ленобласть вошла в пятерку регионов РФ, достижения которых в АПК представили Михаилу Мишустину.