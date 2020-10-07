Трактористу из Приозерского района присвоено звание “Заслуженный работник сельского хозяйства РФ”

Автор: Гузель Галимова
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Трактористу АО «Племенной завод «Гражданский» Андрею Зыкову присвоено звание “Заслуженный работник сельского хозяйства РФ”. 

Андрей Зыков представляет одну из самых известных в Приозерском районе сельскохозяйственных династий. Он все свою жизнь посвятил родной земле и племзаводу “Гражданский”.

Госнаграду Андрею Зыкову вручил премьер-министра Михаил Мишустин на открытии Всероссийской агропромышленной выставки “Золотая осень 2020”.

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Источник: lenobl.ru

Ранее мы рассказывали, что Ленобласть вошла в пятерку регионов РФ, достижения которых в АПК представили Михаилу Мишустину.