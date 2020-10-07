Ленобласть вошла в пятерку регионов РФ, достижения которых в АПК представили Михаилу Мишустину

Председатель Правительства РФ посетил стенд Ленобласти на выставке «Золотая осень», правда из-за COVID-19 он сделал это он-лайн.

Открытие выставки прошло в формате видеомоста. Губернатор Ленобласти с территории ведущей птицефабрики России «Роскар» рассказал Михаилу Мишустину о результатах работы аграрного сектора в регионе.

«Объем валового продукта в АПК Ленинградской области в этом году увеличился на 11 млрд рублей и, впервые в истории, достигнет показателя 260 млрд рублей. Экспорт продукции АПК вырастет на 33% до 320 млн долларов», — отметил Александр Дрозденко.

По словам главы 47 региона, пандемия новой коронавирусной инфекции не повлияла на результаты работы АПК, при этом аграрии региона на 20% увеличили производство рыбы, в два раза — объемы поставок на рынок грибов и ягод.

«На птицефабрике «Роскар» внедрена технология, при которой первый человек, который касается яйца руками — это покупатель продукции. А само ленинградское яйцо экспортируется даже в Арабские Эмираты», — рассказал Александр Юрьевич.

Посетить стенд Ленинградской области можно по ссылке.

Как ранее писал ivbg.ru, в прошлом году на выставке «Золотая осень» были представлены экспонаты агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, а также племенные животные. Более 120 предприятий прибыло из Ленобласти, чтобы продемонстрировать высокое качество продукции региона. Губернатор региона Александр Дрозденко продемонстрировал экспозицию премьер-министру Дмитрию Медведеву. В итоге, Ленобласть получила гран-при «за вклад в развитие выставки».