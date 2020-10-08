В Финляндии появятся дороги с разными скоростными режимами на полосах

Как сообщают РИА «Новости», эксперимент начнется в январе 2021 года на участках трассы между двумя крупными городами – Хельсинки и Турку.
По мнению инициаторов в министерстве транспорта и связи Финляндии, дифференцированный режим скорости снизит количество ДТП. Отслеживать соблюдение скоростного режима будут с помощью камер.
Разница между максимально допустимой скоростью на разных полосах дороги составит 20 километров в час. Правые ряды, откуда машины чаще поворачивают, будут двигаться медленнее, а левые — быстрее.
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07.10.2020 121