В Финляндии появятся дороги с разными скоростными режимами на полосах

Как сообщают РИА «Новости», эксперимент начнется в январе 2021 года на участках трассы между двумя крупными городами – Хельсинки и Турку.

По мнению инициаторов в министерстве транспорта и связи Финляндии, дифференцированный режим скорости снизит количество ДТП. Отслеживать соблюдение скоростного режима будут с помощью камер.

Разница между максимально допустимой скоростью на разных полосах дороги составит 20 километров в час. Правые ряды, откуда машины чаще поворачивают, будут двигаться медленнее, а левые — быстрее.