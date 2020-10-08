Первые медработники основного COVID-стационара Санкт-Петербурга привились от коронавируса

Первые шесть сотрудников клинической инфекционной больницы имени Боткина, которая в начале пандемии стала основным COVID-стационаром Санкт-Петербурга, привились от коронавируса, сообщает городской комитет по здравоохранению.

«Первые шесть медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина привиты сегодня вакциной «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи», — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается, вакцинация прошла в Городской больнице №40, куда была доставлена первая партия вакцины, поступившая для отработки логистических цепочек доставки препарата. Ранее в октябре 21 сотрудник этого стационара был привит от COVID-19.

«Начало вакцинации от коронавируса — очень значимое событие для города. Наконец-то у нас появилось средство профилактики этой инфекции. Мы уверены, что с ростом количества поставленных доз вакцины наши медработники смогут чувствовать себя гораздо увереннее, так как будут защищены не только респираторами и костюмами, но и собственным иммунитетом», — сказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, слова которого приводятся в сообщении.

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Ведомство информирует, что в ближайшее время в Санкт-Петербург поступит новая партия вакцины от COVID-19 в количестве 4667 доз, которая будет предназначена для медработников «красных зон» и приёмных покоев городских стационаров, имеющих повышенные риски заражения коронавирусной инфекцией.