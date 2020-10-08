В деревне Горка полиция нашла тайник с наркотиками и оружием

В Гатчинском районе Ленобласти полиция нашла у наркосбытчиков, с которыми работала 67-летняя пенсионерка, тайник с “заначкой”.

В тайнике были спрятаны 112 граммов метадона, самодельное оружие и 79 патронов к пистолету Макарова. Расследование причастности преступной группировки к другим эпизодам хранения и распространения веществ продолжается, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее полицейские задержали шесть человек, которые занимались распространением наркотика в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Организатором являлась 43-летняя жительница поселка Шушары, ее 37-летний сожитель выполнял роль помощника. Самая старшая участница, 67-летняя жительница Волховского района, принимала заказы. Оставшиеся занимались закладками.