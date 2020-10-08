Эксперт объяснил причины появления эха при разговоре по телефону

Многие связывают появления эха при разговоре по телефону с “прослушкой”, но эксперт успокоил, объяснив, что это возникает по другой причине.

Руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений “Инфосистемы Джет” Сергей Данилов пояснил, что эхо бывает двух видов — гибридное и акустическое.

“Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля”, — рассказал Сергей Данилов.

Акустическое эхо связано с проблемами у собеседника, а появляться оно может, если он разговаривает на громкой связи или через громкоговорящий спикер. Эксперт опроверг миф о том, что эхо во время телефонного разговора говорит о “прослушке”.

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