Житель Первомайского избил возлюбленную кастрюлей и ограбил

За медицинской помощью ночью 7 октября обратилась жительница микрорайона Кивеннапа в поселке Первомайское Выборгского района.
Во время распития алкоголя она поссорилась со своим 37-летним сожителем. Мужчина избил возлюбленную руками, ногами и кастрюлей. Затем забрал мобильные телефоны, золотое кольцо с бриллиантом, 50 тысяч рублей и скрылся.
Пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение. По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело.
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