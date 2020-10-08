Благодаря эпидемии COVID-19 служба занятости Ленобласти освоила интернет-технологи

За девять месяцев 2020 года нашли новую работу 16,3 тысячи жителей. В сентябре на новое место работы вышли 3 тысячи жителей Ленобласти.

«Пандемия оказала огромное влияние на работу службы занятости в этот период. В разы выросло количество обратившихся и признанных безработными. Год сложный, но есть и позитив – ограничения, связанные с пандемией, стали мощным стимулом к активному освоению службой занятости интернет-технологий», – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

На конец сентября на учете в службе занятости состояло 33,3 тысячи безработных, 31 тысяча из них получала пособие по безработице. На 1 октября продолжили получать пособие 20,6 тысяч безработных, у остальных закончился период продления выплаты пособия по безработице. Напомним, тем, кто после 1 марта 2020 года утратил право на получение пособия в связи с окончанием срока его выплаты, период выплаты был продлен на срок до 3 месяцев, но не позднее 1 октября.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.