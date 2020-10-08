Пьяному жителю Сланцев не разрешили улететь из Мурманска в Петербург

Теперь жителю Сланцевского района Ленобласти грозит штраф или арест.

Как пишет пресс-служба УТ МВД по СЗФО, 57-летнего жителя города Сланцы остановили у выхода на посадку в аэропорту Мурманска: он с трудом стоял на ногах и говорил заплетающимся языком, источая вокруг себя запах алкоголя.

Нарушителя доставили в дежурную часть, в отношении него составлен административный протокол. Теперь ему может грозить штраф в 1 500 рублей или арест на срок до 15 суток.

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