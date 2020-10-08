Школьников, которым стало плохо на линейке в Великих Луках, выписали из больницы

Учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке, выписали из больницы, сообщают региональные власти.
В понедельник власти региона информировали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, вечером того же дня в больницу поступил еще один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.
Как заявлял ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, версию с возможным наркотическим воздействием исключили. По итогам проверки школы Роспотребнадзором по состоянию на вторник не было выявлено отклонений в пробах воды и воздуха. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также проверку проводит прокуратура региона.