Суд Ленобласти освободил националиста Дацика по УДО

Ранее известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик получил один год лишения свободы за попытку незаконного пересечения границы России с Эстонией.

Дацик выйдет на свободу на два месяца раньше назначенного судом срока. Тосненский городской суд удовлетворил ходатайство об его условно-досрочном освобождении. Решение об УДО вступит в силу по истечении 10 дней со дня его вынесения.

Напомним, в декабре 2019 года Дацик вызвался помочь знакомому добраться до Эстонии на лодке, но обоих задержали пограничники.