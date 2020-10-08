Жители Ленобласти меняют транспортную систему региона

От жителей 47 региона уже поступило свыше пятисот инициатив в рабочую группу по созданию региональной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ).

Диапазон предложений варьируется от строительства новых дорог и реконструкции существующих до создания сети велодорожек между населенными пунктами, продолжению веток метрополитена и запуску новых автобусных маршрутов. Оставить свое предложение можно на сайте проекта до 1 ноября.

В сентябре специалисты открыли для всех желающих ознакомительный доступ к цифровой карте транспортной системы.

ПКРТИ разрабатывается по заказу ГКУ «Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.