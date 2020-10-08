Киллеры петербургского ресторатора показали на видео, как прятали его труп

Следком Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении трех новгородцев, обвиняемых в убийстве петербургского скульптора и ресторатора Михаила Долгополова, а также в незаконном хранении оружия, боеприпасов и использовании подложных документов.

По версии следствия, преступники убили Долгополова за денежное вознаграждение в размере более 500 тысяч рублей. Для исполнения заказа они приобрели пистолет марки “ТТ” и автомобиль Ford Mondeo. 16 апреля один из подозреваемых обманом вывез ресторатора на автомобиле в коттедж в Гатчинском районе, где его ждали двое сообщников. Долгополова убили выстрелом в голову, а тело закопали в лесу в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

В ходе обысков в доме заказчика убийства во Всеволожском районе были обнаружены оружие, боеприпасы, деньги и документы. Сам заказчик сбежал, его объявили в розыск.

В ближайшее время дело будет передано в суд.