Подробности: прыгнувшего из окна гимназии в Петербурге школьника могли довести до самоубийства

Как сообщал ivbg.ru, в детскую больницу Марии Магдалины от петербуржской гимназии № 67 госпитализирован 15-летний ученик, выпрыгнувший из окна.

Врачи диагностировали кататравму, перелом основания черепа и носа, ушиб мозга, травмы внутренних органов, переломы голеней. Его пытались удержать от прыжка в окно, но не успели. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Педагоги и одноклассники не понимают, что произошло. Проблем с подростком не было. Семья полная и благополучная: папа преподаёт в хоровом училище им. Глинки, мама – экскурсовод в Петергофе, старший брат – студент первого курса МФТИ.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.