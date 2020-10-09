Единый день трудоустройства стартовал в Ленобласти

Сегодня, 9 октября, в Ленинградской области в онлайн-формате стартовал Единый день трудоустройства. В гатчинской ярмарке вакансий участвуют 8 работодателей и более 50 соискателей.

При этом наиболее востребованные вакансии на ярмарке относятся к промышленной отрасли, сельскому хозяйству и сфере статистики. Также востребованы переписчики населения, сообщает ЛенТВ24.

Аналогичное мероприятие проходит во всеволожском центре занятости. Работодатели представляют свои вакансии по видеосвязи, в числе которых компании по производству мебели, пластика, а также представители «Почты России».

Ранее были названы самые высокие и низкие зарплаты в Ленинградской области. Самые высокие зафиксированы в Сосновом Бору — 73 366 рублей, чуть меньше в Ломоносовском районе — 73 354 рубля. Меньше всего получают в Подпорожском районе — 40 932 рубля.