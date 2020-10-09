Дмитрий Ялов встретился с делегацией франко-российской торгово-промышленной палаты

Глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов встретился с делегацией франко-российской торгово-промышленной палатой в Санкт-Петербурге сегодня, 9 октября.

Он отметил, что «Ленинградская область с десяток лет уж точно — в лидерах по привлечению иностранных инвестиций», передает Online47.

«Сегодня, когда произошло некоторое охлаждение на российском рынке, французские компании, работающие в регионе, осуществляют поставки не только на российский рынок, для чего все это было придумано, а и на европейский рынок», — поделился Дмитрий Ялов.

В заключение он сообщил, что Ленобласть «находится в более привлекательном положении».