Видео: легковушка влетела в автобус на Киевском шоссе

Сегодня днем, 9 октября, на Киевском шоссе у дачного массива «Дони» на границе Петербурга и Гатчинского района произошла авария с автобусом.

По предварительным данным, легковушка Ford Mondeo въехала в автобус, следовавший маршрутом Санкт-Петербург — Гатчина. Кадрами с места аварии поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте».

В комментариях пользователи отметили, что автобус стоял на участке дороги без колеса еще до столкновения. Предположительно, авария произошла из-за невнимательного водителя легковушки.

Водитель и пассажир Ford Mondeo получили ссадины и ушибы.