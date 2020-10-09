«Ленстройтрест» построит ЖК бизнес-класса в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Компания «Ленстройтрест» построит на площади 2,2 гектара недалеко от метро «Проспект Просвещения» в Санкт-Петербурге проект бизнес-класса общей площадью около 30 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении девелопера.

Застройщик рассчитывает выйти на площадку через 2 года. Земельный участок располагается на территории бывшего предприятия «НПК «Позитрон» на улице Ивана Фомина, 6. Сейчас компания осуществляет градостроительную подготовку локации, отмечается в нем.

Сегодня «Ленстройтрест» реализует три девелоперских проекта – голландский квартал «Янила» в Янино Ленинградской области, финский городок «Юттери» в Колпинском районе Петербурга и шведский квартал «IQ Гатчина».