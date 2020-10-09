В Ленинградской области выдают займы от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет на реализацию проектов по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Софинансированием занимается Фонд развития промышленности. Процентная ставка составляет 1% или 5% годовых. Первый вариант действует при приобретении отечественного ПО стоимостью более 50% от суммы займа или в случае привлечения в качестве ключевого исполнителя системного интегратора, удовлетворяющего критериям Наблюдательного совета Фонда. В остальных вариантах подходит ставка в 5% годовых.

Выделенные средства можно потратить на приобретение ПО, компьютерного оборудования, новых технологий. Займы могут получить предприятия, прошедшие эксперту и отбор. Подробная информация о предоставлении займов указана на сайте Фонда развития промышленности в разделе «Займы».

Ранее ivbg.ru писал, что у Ленинградской области появится цифровая модель. Проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» будет завершен в 2021 году.