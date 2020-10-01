У Ленинградской области появится цифровая модель

Проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» будет завершен в 2021 году.

Руководитель ГУП «Леноблинвентаризация» Андрей Карельский сообщил, что проект создания цифровой картографической модели региона будет полезен в земельном контроле для ответственных ведомств. А предприниматели смогут заранее определить, подходят ли условия и интересующего участка для их деятельности.

Проект в пилотном формате уже реализован в Гатчинском районе. Сейчас ведутся работы в других муниципальных образованиях. Это аэрофотосъемка беспилотниками, обработка снимков и создание ортофотопланов. Для поддержания данных в актуальном состоянии работы необходимо повторять раз в 3-5 лет.