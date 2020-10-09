Госжилнадзор продолжает проверку качества санобработки в жилых домах Ленобласти

Специалисты Госжилнадзора на этой неделе проверяли дезинфекцию в жилых домах во Всеволожске, Сертолово, Подпорожье, Лодейном Поле, Буграх, Кингисепском и Сланцевком районах.

Особое внимание уделялось адресам, по которым поступали жалобы на «горячую линию». Инспекторы обратили внимание на необходимость размещения информации о проведенных и запланированных мероприятиях по санобработке.

На следующей неделе проверки состоятся в Волхове, Кудрово, поселке Приладожский, а также в Выборгском и Ломоносовском районах.

Всего в Ленинградской области специалисты осмотрели 1745 многоквартирных домов. Управляющие компании оштрафованы в общей сложности на 11,8 млн рублей. Сотрудники Госжилнадзора формируют план выездов с учетом заявок от жильцов многоквартирных домов и информации администраций муниципальных образований.