Волховский музей оказался лучшим в России

Музей Гвардейского Волховского истребительного авиаполка Волховской школы N°6 победил во Всероссийском конкурсе школьных музеев. Ранее он победил в региональном этапе.

Музей оказался лучшим в номинации «Военно-исторические музеи», за звание лучшего боролись более 20 конкурсантов со всей России. Команда экскурсоводов из Волхова — Руслан Яковец, Варвара Коршак и Степан Зворыгин — в течение недели участвовала в виртуальных экскурсиях музея Победы, выполняли тестовые задания по краеведению и музееведению, составляли атрибуцию музейных экспонатов, принимали участие в мастер-классах. В заключение они должны были представить деятельность музея и ответить на вопросы членов жюри онлайн.

Весной музей победил в региональном этапе, благодаря чему получил сертификат на 130 тысяч рублей. Добавив средства от районной администрации, удалось приобрести сенсорный информационный киоск.

Ранее ivbg.ru писал, что музей блокады Ленинграда до 2025 года получит 3,5 тыс. квадратных метров площади от Минобороны. Филиальная сеть музея обороны и блокады Ленинграда постоянно расширяется. Так, в 2020 году в оперативное управление учреждения передан так называемый «бункер адмирала Трибуца» (бывший запасной командный пункт Балтийского флота на Аптекарском острове).