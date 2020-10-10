Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 10 октября

Согласно данным оперативного штаба на 10 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 96 человек.
Всего в регионе зафиксировано 9028 заболевших, полностью выздоровело при этом 5360 человек (59,4%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Бокситогорск (+2);
Волосовский район
- Извара (+1);
- Курск (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+12);
- Всеволожск (+15);
- Кудрово (+4);
- Янино-1 (+2);
- Новое Девяткино (+2);
- пгт. Кузьмоловский (+2);
- Ваганово (+2);
- пгт. им. Морозова (+2);
- д. Старая (+2);
- Романовка (+1);
- пгт. им. Свердлова (+1);
- Суоранда (+1);
- Хапо-Ое (+1);
- Заневка (+1);
- Кальтино (+1);
- ДНП «Дружное» (+1);
- Оранжерейка (+1);
Выборгский район
- Выборг (+2);
- Пальцево (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+6);
- Сиверский (+2);
- Вырица (+1);
- Малое Верево (+1);
- Коргузи (+1);
- Вайя (+1);
Киришский район
- Кириши (+4);
- Кусино (+1);
Кировский район
- Кировск (+3);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+4);
Лужский район
- Луга (+1);
Приозерский район
- Севастьяново (+2);
Сланцевский район
- Сланцы (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+4);
Тосненский район
- Тосно (+3);
- Никольское (+2);
- Сельцо (+1).