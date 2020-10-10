Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 10 октября

Согласно данным оперативного штаба на 10 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 96 человек.

Всего в регионе зафиксировано 9028 заболевших, полностью выздоровело при этом 5360 человек (59,4%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Бокситогорск (+2);

Волосовский район

Извара (+1);

Курск (+1);

Всеволожский район

Мурино (+12);

Всеволожск (+15);

Кудрово (+4);

Янино-1 (+2);

Новое Девяткино (+2);

пгт. Кузьмоловский (+2);

Ваганово (+2);

пгт. им. Морозова (+2);

д. Старая (+2);

Романовка (+1);

пгт. им. Свердлова (+1);

Суоранда (+1);

Хапо-Ое (+1);

Заневка (+1);

Кальтино (+1);

ДНП «Дружное» (+1);

Оранжерейка (+1);

Выборгский район

Выборг (+2);

Пальцево (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+6);

Сиверский (+2);

Вырица (+1);

Малое Верево (+1);

Коргузи (+1);

Вайя (+1);

Киришский район

Кириши (+4);

Кусино (+1);

Кировский район

Кировск (+3);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+4);

Лужский район

Луга (+1);

Приозерский район

Севастьяново (+2);

Сланцевский район

Сланцы (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+4);

Тосненский район