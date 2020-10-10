Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 10 октября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 10 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 96 человек.

Всего в регионе зафиксировано 9028 заболевших, полностью выздоровело при этом 5360 человек (59,4%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Бокситогорск (+2);

Волосовский район

  • Извара (+1);
  • Курск (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+12);
  • Всеволожск (+15);
  • Кудрово (+4);
  • Янино-1 (+2);
  • Новое Девяткино (+2);
  • пгт. Кузьмоловский (+2);
  • Ваганово (+2);
  • пгт. им. Морозова (+2);
  • д. Старая (+2);
  • Романовка (+1);
  • пгт. им. Свердлова (+1);
  • Суоранда (+1);
  • Хапо-Ое (+1);
  • Заневка (+1);
  • Кальтино (+1);
  • ДНП «Дружное» (+1);
  • Оранжерейка (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+2);
  • Пальцево (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+6);
  • Сиверский (+2);
  • Вырица (+1);
  • Малое Верево (+1);
  • Коргузи (+1);
  • Вайя (+1);

Киришский район

  • Кириши (+4);
  • Кусино (+1);

Кировский район

  • Кировск (+3);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+4);

Лужский район

  • Луга (+1);

Приозерский район

  • Севастьяново (+2);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+4);

Тосненский район

  • Тосно (+3);
  • Никольское (+2);
  • Сельцо (+1).