Пьяный мужчина напал на студентов техникума и повредил припаркованные рядом машины в Сланцах

Вчера утром, 9 октября, в Сланцах наряд Росгвардии задержал мужчину, избивший двух несовершеннолетних студентов техникума. Также задержанный повредил два автомобиля.

Так, наряд получил информацию о том, что в техникуме на улице Кирова сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте сотрудники Росгвардии увидели, как работник учебного заведения пытается догнать мужчину, на котором из одежды были только брюки.

Убегавшего удалось задержать. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Незадолго до задержания мужчина напал на двух несовершеннолетних учеников, находившихся на улице. Злоумышленник также разбил лобовые стекла двух припаркованных неподалеку автомобилей, сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.