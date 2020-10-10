В Выборге восстанавливают водоснабжение с помощью водолазов

В Выборге в Банном заливе ведутся подводные работы на трубопроводе. Водолазы и специализированная техника работают над устранением неисправностей, в ходе которых горожане частично остались без воды.

Неисправность появилась на дюкерном водопроводе — она привела к снижению давления в сети, сообщили в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал».

При этом у ряда абонентов водоснабжение работает в полную силу, а у некоторых — на пониженном давлении. Ночью воду включили на всю возможную мощность. Жителям Выборга подвозят питьевую воду в автоцистернах.





Ранее ivbg.ru писал, что в Луге до конца года заработают 10 модульных станций для очистки воды. Модульные станции белорусского производства способны избавить воду от повышенного содержания железа. Одна из таких станций работает в микрорайоне Луга-3 и она уже доказала высокую эффективность.