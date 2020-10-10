Чемпионат Ленобласти по парашютному спорту прошел в Путилово — фото

Сегодня, 10 октября, на аэродроме «Путилово» в Кировском районе состоялся чемпионат Ленинградской области по парашютному спорту.

Участники поупражнялись в точности приземления и групповой акробатике, а также во фрифлайинге. Мероприятие состоялось в год 320-летия Российской Гвардии именно в том месте, откуда родом бойцы легендарной 6 роты 104-го Гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии Владимир Купцов и Александр Исаев, погибшие в неравном бою с превосходящими силами противника на Северном Кавказе.

Член совета ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Антон Мороз подчеркнул, что такие мероприятия проводятся в Ленобласти регулярно — они способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи и развитию спорта на территории области.

Фото: пресс-служба Антона Мороза