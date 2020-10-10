В Новой Ладоге скульптуру мальчика увезли на реставрацию

Украшавшую фонтан в Новой Ладоге скульптуру увезли на реставрацию. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун раскрыл подробности.
Скульптуру доставили на реставрацию в местную художественную школу.
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Воссоздать нельзя забыть. Придерживаюсь позиции – запятую ставить после первого слова. Историю надо сохранять. Особенно, когда восстановив – преображаешь. Вот какой красивый фонтан был в Новой Ладоге. На втором фото – как скульптура выглядит сейчас. С предложением восстановить скульптуру мальчика на фонтане обратился ко мне в социальных сетях Виктор Матвеев. А как написала одна жительница под постом ВКонтакте с фотографией фонтана, этот мальчик был еë другом. Думаю, не только еë. Будем возрождать. И скульптуру, и дружбу 🤣 Сегодня мальчик силами Виктора доставлен на реставрацию в Волховскую художественную школу. П. С. Другом, кстати, скульптура станет и восстановленным пионеркам, которые уже нашли себе новое пристанище. #возрождение #круглосуточныйглава