В Новой Ладоге скульптуру мальчика увезли на реставрацию

Украшавшую фонтан в Новой Ладоге скульптуру увезли на реставрацию. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун раскрыл подробности.

«С предложением восстановить скульптуру мальчика на фонтане обратился ко мне в социальных сетях Виктор Матвеев. А как написала одна жительница под постом ВКонтакте с фотографией фонтана, этот мальчик был ее другом. Думаю, не только ее. Будем возрождать. И скульптуру, и дружбу», — сообщил Алексей Брицун.

Скульптуру доставили на реставрацию в местную художественную школу.