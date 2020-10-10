В Кингисеппе мужчину заподозрили в убийстве 17-летней давности с помощью кувалды

В четверг, 8 октября, полицейские пришли в квартиру к 38-летнему Денису в Кингисеппе. Его подозревают в убийстве 17-летней давности, произошедшем в деревне Сережино.

Визит связан с рассказом одного из осужденных в колонии в поселке Надвоицы под карельской Сегежей. Он рассказал, что в мае-июне 2003 года видел 21-летнего Дениса в Сережино. Там у него произошел конфликт с 27-летним бездомным Андреем, тогда Денис схватился за кувалду и нанес ею несколько ударов по голове обидчика. Оппонент скончался от полученных травм, сообщает 47news.

После этого Денис вместе со своим 23-летним товарищем Дмитрием спустился в подвал одного из домов, где выкопал яму. Мужчины сбросили тело бездомного, предварительно отрезав у него кисти. Скелет нашли спустя три года, после чего завели уголовное дело об убийстве.

Денис арестован. Его сообщника также навестили полицейские.

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