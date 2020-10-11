Животных Ленинградского зоопарка перевели в павильоны из-за грядущих холодов

Теплолюбивых жителей Ленинградского зоопарка перевели в теплые помещения, а на улице остались животные, которые проведут в вольерах всю зиму.
«У нас большая часть животных уже переселена в помещения. Все теплолюбивые животные переехали в теплые помещения, открыли внутренние павильоны, которые были закрыты летом, чтобы животные максимально находились в естественной среде. Те, кто не боятся холода, остались в уличных помещениях», — рассказали «Невским новостям» в пресс-службе зоопарка.
Никто из зверей еще не лег в спячку. Вскоре должны впасть в спячку сурки, однако это будет зависеть от погоды. Они стали реже выходить на улицу и оставлять больше еды в мисках.
Животные, переведенные в помещения, обеспечены нужной температурой на протяжении всего сезона холодов.