Животных Ленинградского зоопарка перевели в павильоны из-за грядущих холодов

Теплолюбивых жителей Ленинградского зоопарка перевели в теплые помещения, а на улице остались животные, которые проведут в вольерах всю зиму.

«У нас большая часть животных уже переселена в помещения. Все теплолюбивые животные переехали в теплые помещения, открыли внутренние павильоны, которые были закрыты летом, чтобы животные максимально находились в естественной среде. Те, кто не боятся холода, остались в уличных помещениях», — рассказали «Невским новостям» в пресс-службе зоопарка.

Никто из зверей еще не лег в спячку. Вскоре должны впасть в спячку сурки, однако это будет зависеть от погоды. Они стали реже выходить на улицу и оставлять больше еды в мисках.

«У них начинают замедляться обменные процессы. Когда совсем уже уйдут в свой домик и забьют его сеном полностью, и перестанут выходить в течении длительного времени, тогда мы делаем вывод, что они уснули. Но это уже ближе к минусовой температуре», — поделились наблюдениями сотрудники зоопарка.

Животные, переведенные в помещения, обеспечены нужной температурой на протяжении всего сезона холодов.