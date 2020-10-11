На трассе «Россия» в Тосненском районе обрушился надземный пешеходный переход

Сегодня, 11 октября, на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе произошло обрушение надземного пешеходного перехода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Движение перекрыто, информация о пострадавших не поступала. Ожидается большая пробка.

По предварительным данным, речь идет об участке на Московском шоссе в районе Любани. Вероятно, авария произошла из-за грузовика, забывшего опустить кузов.

Фото и видео: ivbg.ru

Ранее ivbg.ru писал, что в школе в Петербурге на учеников во время урока обрушился потолок. Плитка и фрагменты потолка упали на пол в нескольких сантиметрах от парт. По словам очевидцев, дети выбегали из класса с криками: «Помогите!».