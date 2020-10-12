Павел Глазков снял на видео битву двух лосей

Биологу Павлу Глазкову удалось запечатлеть на видео, как во Всеволожском районе два лося сошлись в поединке за самку.

Видеосъемку выяснения отношения между двумя самцами удалось сделать в последние дни осенних брачных баталий. Сейчас у лосей завершился осенний гон. Биолог напомнил, что с конца августа и до начала октября у лосей происходит период размножения, называемый гоном. В это время самцы становятся агрессивными. Во время гона они почти не едят, сильно худеют и теряют примерно треть массы тела.