В Петербурге водитель без прав насмерть сбил пешехода – видео

Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 11 октября, на пересечении проспекта Большевиков и Тельмана в Петербурге.

По предварительной информации, 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112 без водительского удостоверения, проигнорировал запрещающий сигнал светофора, сбил пешехода, после на перекрестке влетел в Hyundai Solaris. От удара пешехода отбросило на пару десятков метров, 36-летняя женщина скончалась на месте.

Также в результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai — годовалая девочка и женщина, их госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Виновник ДТП получил травмы средней степени тяжести, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Ранее мы рассказывали, что у Рябово произошло жесткое столкновение легковушек.