Жители 11 районов Ленобласти временно останутся без света

Из-за плановых работ ПАО “Ленэнерго” 12 октября будет приостановлена подача электроснабжения в нескольких населенных пунктах Ленобласти.

Света нет в следующих населенных пунктах:

Бокситогорский район, с 09.00 до 17.00:

Красный Бор, Саньков Бор, Красноборский, Бор (жилые дома с №9 по №19), Совхозный (частично), Замошье, Новли, Селиваново, Дубровка.

Волосовский район, с 09.00 до 17.00:

Татьянино, Горье, садоводство Мелиоратор, Арбонье, Донцо, Красная мыза, Курковицы (частично), Липовая Гора, Новые Раглицы, Озера, Пятая Гора, Село, Холоповицы, КП Заповедное, СНТ Автомобилист, СНТ Арбонье, СНТ Здоровье, СНТ Ленавтодор, Беседа.

Всеволожский район, с 09.00 до 17.00:

Бугры (промзона и жилые дома), Кузьмолово, Юкки, Романовка, Новосергеевка, Вартемяги.

Выборгский район, с 09.00 до 17.00:

Козлово (частично), Рощино (улицы Софийская и Угловая), Глубокое (частично).

Гатчинский район, с 10.00 до 17.00:

Истинка, Тихвинка, Березнево, Тайцы, Александровка, санаторий имени Свердлова, городок Весеннее Солнце, Тихковицы, Дружноселье, Вопша, Вохоново.

Киришский район, с 09.00 до 17.00:

Крестцы.

Ломоносовский район:

С 09.00 до 18.00:

Дятлицы (частично), Ивановское, Подмошье, Климотино, поликлиника в Русско-Высоцком, СНТ Орбита у поселка Малое Карлино, Шелково.

С 10.00 до 14.00, на 10-20 минут дважды в день:

Садовый центр у деревни Гостилицы, ДНП Петергофские предместья, Кожерицы, Заостровье, ДНП Заостровье, СНТ Остров, Муховицы, СНТ Детство, ДНП Солнечное, Старая Буря, ООО Арко, ДНП Лопухинская мыза, Новая Буря, урочище Горлово, Медовая поляна, Долина Уюта, Белые ночи, Колос, СНТ Озерное, Хомич, СНТ Надежда, Линк-Девелопмент, ДНП Сергеевка, КП Удачное, Лопухинка (частично).

Лужский район, с 09.00 до 17.00:

Щегоща, Заозерье, Шалово.

Приозерский район, с 08.00 до 17.00-20.00:

Сосново (улицы Ленинградская, Октябрьская, Гражданская), Бригадное (частично, жилые дома), Бурнево, Гранитное, СНТ Боровое-1, Богатыри (жилые дома), Светлое (частично дома на Центральной улице).

Тихвинский район, с 09.00 до 17.00:

Новый Погорелец, Новинка, Корвала, Сосновка, Токарево.

Тосненский район, с 09.00 до 18.00: