В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через 10-20 дней, об этом в интервью РИА Новости рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — отметила Пшеничная.

По ее словам, россияне стали более дисциплинированными и сознательно соблюдают меры профилактики коронавируса. Часть школьников уже была отправлена на дополнительные каникулы, а некоторые сотрудники перешли на дистанционную работу.

Всего в России, по данным на 11 октября, зарегистрировано 1 298 718 заболевших, продолжают лечение более 255 000. Умерли более 22 000 человек.