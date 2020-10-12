Исследования вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19 пройдут в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В Роспотребнадзоре определи города, в которых проведут пострегистрационные исследования вакцины против COVID-19 от центра «Вектор». Одним из городов стал Санкт-Петербург.

Вакцина от центра «Вектор» называется «ЭпиВакКорона». Специалисты проведут два исследования. В одном примут участие 150 человек от 60 лет и старше. Второе – многоцентровое с привлечением 30 тысяч добровольцев.

Аналогичные испытания будут проводиться в Новосибирской области, Москве и Алтайском крае.

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12.10.2020 28
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