Исследования вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19 пройдут в Петербурге

В Роспотребнадзоре определи города, в которых проведут пострегистрационные исследования вакцины против COVID-19 от центра «Вектор». Одним из городов стал Санкт-Петербург.

Вакцина от центра «Вектор» называется «ЭпиВакКорона». Специалисты проведут два исследования. В одном примут участие 150 человек от 60 лет и старше. Второе – многоцентровое с привлечением 30 тысяч добровольцев.

Аналогичные испытания будут проводиться в Новосибирской области, Москве и Алтайском крае.