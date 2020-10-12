Из горящего дома в Приозерске эвакуированы 31 человек – один госпитализирован 

Пожар охватил обстановку одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного на улице Привокзальной в Приозерске Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 12 октября в 13:20. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 13:44 – за 20 минут.
Во время тушения пламени из дома эвакуировали 31 человека. Из самой горящей квартиры вывели и госпитализировали 39-летнего мужчину.
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09.10.2020 168