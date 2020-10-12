Съезд на КАД с Таллинского шоссе перекроют в ночь с 13 на 14 октября

На развязке КАД с Таллинским шоссе в ночь с 13 на 14 октября – с 00:00 до 05:00 – полностью перекроют движение.

Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причина закрытия съезда – проведение работ по монтажу и демонтажу высоковольтных воздушных линий по плану ремонта линии 35 кВ «Красносельская 1,2».

В указанный отрезок времени движение транспорта будет полностью прекращаться восемь раз.