Водитель автобуса, укравший сумку пассажирки в Пулково, получил уголовное дело

В «Пулково» водителя автобуса заподозрили в краже сумки пассажирки, которую он вез к борту самолета. Женщина обратилась в дежурную часть транспортной полиции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина потеряла ручную кладь, в которой находились одежда, парфюм, приспособления для укладки волос на общую сумму около 24 тысяч рублей. Последний раз она видела сумка в автобусе.

Полицейские после обращения женщины осмотрели автобус, однако сумку не нашли, однако вскоре они вышли на водителя транспорта. Им оказался 45-летний мужчина. Он убирал мусор в салоне и заметил сумку, после чего забрал ее себе. Обнаружив женские вещи, он подарил содержимое дочери.

Возбуждено уголовное дело по статье за кражу, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сумка изъята и будет передана хозяйке.