После смерти младенца от суррогатной матери в Коммунаре возбуждено уголовное дело

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, пятимесячный ребенок, рожденный по программе суррогатного материнства, найден мертвым в Коммунаре Гатчинского района. Он находился там до приезда родителей, граждан Китая.

Двойняшки – мальчик и девочка – находились в Коммунаре у 29-летней Дарьи И. Женщина вышла из комнаты на пять минут, а когда вернулась, девочка уже не дышала. Предварительная причина – проблемы с сердцем.

По факту смерти (но не в отношении человека) младенца в Коммунаре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Подробности: младенец от суррогатной матери в Коммунаре мог умереть от сердечной недостаточности
Как сообщал ivbg.ru, пятимесячный ребенок, рожденный по программе суррогатного материнства, найден мертвым в Гатчинском районе. Он воспитывался там до приезда родителей,...
09.10.2020 246
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