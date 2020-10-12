После смерти младенца от суррогатной матери в Коммунаре возбуждено уголовное дело

Как сообщал ivbg.ru, пятимесячный ребенок, рожденный по программе суррогатного материнства, найден мертвым в Коммунаре Гатчинского района. Он находился там до приезда родителей, граждан Китая.

Двойняшки – мальчик и девочка – находились в Коммунаре у 29-летней Дарьи И. Женщина вышла из комнаты на пять минут, а когда вернулась, девочка уже не дышала. Предварительная причина – проблемы с сердцем.

По факту смерти (но не в отношении человека) младенца в Коммунаре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства происшествия устанавливаются.