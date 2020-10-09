Подробности: младенец от суррогатной матери в Коммунаре мог умереть от сердечной недостаточности

Как сообщал ivbg.ru, пятимесячный ребенок, рожденный по программе суррогатного материнства, найден мертвым в Гатчинском районе. Он воспитывался там до приезда родителей, граждан Китая.

Предварительная причина смерти младенца – проблемы с сердцем. Также стали известны некоторые подробности. Суррогатная мать из Дагестана подписала нотариально заверенное согласие на запись пары из Китая в качестве родителей родившихся детей – мальчика и девочки.

Однако из-за COVID-19 доставить младенцев в Китай было невозможно. Их оставили на попечении агентства, организовывавшего роды. По предварительно информации, умерла девочка.