На карантин отправлены 69 классов в 33 школах Петербурга

Также на карантин переведены три группы в трех детских садах. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.
Решение о переводе принято из-за осеннего роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19. На удаленный формат переведены отдельные классы и группы. Все школы и детские сады работают в стандартном режиме.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что австралийские ученые Государственного объединения научных и прикладных исследования пришли к выводу, что срок жизни коронавируса на различных поверхностях – до 28 дней при определенных условиях.
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12.10.2020 140