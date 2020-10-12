На карантин отправлены 69 классов в 33 школах Петербурга

Также на карантин переведены три группы в трех детских садах. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Решение о переводе принято из-за осеннего роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19. На удаленный формат переведены отдельные классы и группы. Все школы и детские сады работают в стандартном режиме.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что австралийские ученые Государственного объединения научных и прикладных исследования пришли к выводу, что срок жизни коронавируса на различных поверхностях – до 28 дней при определенных условиях.