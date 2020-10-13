На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 13 октября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 75-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
  • км 168 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт покрытия на площадках остановок ОТ.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 644 ограничение скорости движения в сторону МСК с 08:00 до 19:00, демонтаж противоослепляющих экранов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 25-26, ограничение движения в сторону Кировска с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.
  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка и мойка проезжей части.

А-181 «Магистральная»:

  • км 18-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 65-85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин вручную;
  • км 0-30, 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 17-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 41-62 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 1-2 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, обсыпка обочин;
  • км 46-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обсыпка обочин;
  • км 0-18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка проезжей части.
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