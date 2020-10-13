Банк России выпустил памятную монету в честь борющихся с коронавирусом медработников

Банк России выпустил в обращение памятную монету из недрагоценных металлов, посвященную «самоотверженному труду медработников», сообщает пресс-служба Центробанка.

На обратной стороне монеты номиналом 25 рублей изображены два медработника в защитных костюмах с реанимационными чемоданами, которые стоят на фоне здания медучреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты – 5 млн штук. Также в оборот поступят монеты номиналом 10 рублей из серии «Человек труда», посвященные работникам транспортной сферы. Ее тираж – 1 млн штук.

Напомним, правительство России выделило более 100 млн рублей на выплаты медикам Ленобласти, работающим с коронавирусными больными. Всего кабмин выделил более 11,2 млрд рублей.