В Лодейном Поле открыли памятник бойцам 21-й Пермской дивизии

В Лодейном Поле на аллее Славы состоялась торжественная церемония открытия знака в память о погибших в годы Великой Отечественной войны бойцах 21-й Пермской дивизии.

Надпись на табличке, установленная на черной гранитной плите, гласит: «Героям 21-й Пермской Краснознаменной стрелковой дивизии, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в г. Лодейное Поле, от благодарных потомков». Гости возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания. Завершилось мероприятие маршем роты почетного караула.

После переброски с Дальнего Востока пермские бойцы с августа 1941 по март 1944 года не давали немецко-фашистским войскам замкнуть второе внешнее блокадное кольцо вокруг Ленинграда. При обороне города погибли свыше 3 тысяч и были ранены около 6,5 тыс. уроженцев Прикамья.

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