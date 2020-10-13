Стало известно, где 13 октября зафиксированы 99 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 99 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 9 343. Выздоровели — 5 398. Летальных случаев – 103.

Бокситогорский район:
  • Бокситогорск – 1;
Волосовский район:
  • Волосово – 2,
  • д. Каложицы – 1,
  • Вруда – 1;
Волховский район:
  • Волхов – 1,
  • Паша – 2,
Всеволожский район:
  • Мурино — 11,
  • Всеволожск — 6,
  • Кудрово — 1,
  • Янино-1 — 1,
  • Новое Девяткино – 2,
  • Разметелево — 2,
  • Энколово – 1,
  • д. Щеглово – 1,
  • Сертолово — 4,
  • Кузьмоловский — 1,
  • Токсово — 1,
  • Романовка – 1,
  • Агалатово – 2,
  • пгт. им. Свердлова – 2,
  • КП Кокосы – 2,
  • Хапо-Ое – 1,
  • Куйвози -1,
  • Лупполово – 1,
  • Лемболово – 1,
  • Стеклянный – 1,
  • Васкелово – 1,
  • Дранишники – 1,
  • Колбино – 1;
Выборгский район:
  • Выборг — 4,
  • Черкасово — 1;
Гатчинский район:
  • Гатчина — 5,
  • Кобралово — 1,
  • Войсковицы — 2,
  • Большие Колпаны — 1,
  • Новый Учхоз — 1,
  • Корпиково— 1,
  • Мины – 1,
  • Вопша -1;
Кингисеппский район:
  • Кингисепп — 3;
Киришский район:
  • Кириши — 4,
  • Глажево -1;
Кировский район:
  • Кировск — 1;
Ломоносовский район:
  • Олики — 1,
  • Владимировка – 2;
Лужский район:
  • Дзержинского – 1;
Приозерский район:
  • Приозерск — 4;
Сланцевский район:
  • Сланцы — 5;
Тихвинский район:
  • Тихвин — 3;
Тосненский район:
  • Тельмана — 1,
  • Никольское — 1,
  • Рябово — 1.
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