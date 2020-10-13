Стало известно, где 13 октября зафиксированы 99 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 99 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 9 343. Выздоровели — 5 398. Летальных случаев – 103.
Бокситогорский район:
- Бокситогорск – 1;
Волосовский район:
- Волосово – 2,
- д. Каложицы – 1,
- Вруда – 1;
Волховский район:
- Волхов – 1,
- Паша – 2,
Всеволожский район:
- Мурино — 11,
- Всеволожск — 6,
- Кудрово — 1,
- Янино-1 — 1,
- Новое Девяткино – 2,
- Разметелево — 2,
- Энколово – 1,
- д. Щеглово – 1,
- Сертолово — 4,
- Кузьмоловский — 1,
- Токсово — 1,
- Романовка – 1,
- Агалатово – 2,
- пгт. им. Свердлова – 2,
- КП Кокосы – 2,
- Хапо-Ое – 1,
- Куйвози -1,
- Лупполово – 1,
- Лемболово – 1,
- Стеклянный – 1,
- Васкелово – 1,
- Дранишники – 1,
- Колбино – 1;
Выборгский район:
- Выборг — 4,
- Черкасово — 1;
Гатчинский район:
- Гатчина — 5,
- Кобралово — 1,
- Войсковицы — 2,
- Большие Колпаны — 1,
- Новый Учхоз — 1,
- Корпиково— 1,
- Мины – 1,
- Вопша -1;
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 3;
Киришский район:
- Кириши — 4,
- Глажево -1;
Кировский район:
- Кировск — 1;
Ломоносовский район:
- Олики — 1,
- Владимировка – 2;
Лужский район:
- Дзержинского – 1;
Приозерский район:
- Приозерск — 4;
Сланцевский район:
- Сланцы — 5;
Тихвинский район:
- Тихвин — 3;
Тосненский район:
- Тельмана — 1,
- Никольское — 1,
- Рябово — 1.